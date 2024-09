Der nach sieben Runden in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 noch unbesiegte Spitzenreiter SV Guntamatic Ried blickt bisher auf eine vielversprechende Spielzeit hin mit sechs Siegen und einem Remis. In den Freudenbecher mischt sich nun allerdings vier Tage vor dem Topspiel in der Innviertel Arena gegen Aufsteiger SK Rapid II (Freitag, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) ein Wermutstropfen. Denn wie die Oberösterreicher soeben in ihrer Klubaussendung vermelden, hat sich Torjäger Saliou Sané verletzt und wird länger ausfallen.

Voraussichtlicher Ausfall acht bis zwölf Wochen

Der 32-jährige in Hannover geborene Deutsche mit senegalesischer Abstammung wurde heute wegen eines Bandscheibenvorfalls von Prim. Dr. Norbert Freund im Krankenhaus Ried operiert. Der Sommer-Neuzugang der Innviertler kam von den Würzburger Kickers und unterschrieb einen Vertrag bei der SV Guntamatic Ried für zwei Jahre. In wettbewerbsübergreifend acht Pflichtspiel-Einsätzen erzielte der Rechtsfuß sechs Treffer, vier davon im UNIQA-ÖFB-Cup.

Laut Klubinformationen wird der Stürmer-Routinier voraussichtlich acht bis zwölf Wochen ausfallen.

