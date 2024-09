Die Rote Laterne wird ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger ASK Voitsberg seit Wochen nicht los, ist auch nach sieben Runden noch ohne Sieg und ziert bei gerade mal einem Punkt das Tabellenende. Bei der 0:2-Heimniederlage am Samstag gegen den SKN St. Pölten gab es für die Steirer auch noch die Rote Karte, konkret für Torhüter Florian Schögl. In der 66. Spielminute beim Stand von 0:0, der Knackpunkt für die sechste Niederlage (3:14 Tore) im Duell mit den "Wölfen", die danach zum Doppelschlag ausholten und ihrerseits den ersten Saisonsieg feierten. Während der Senat 1 über Schögls Sperre heute entschied.

Florian Schögl erwies seiner Mannschaft gegen die "Wölfe" einen "Bärendienst".

Zwangspause im Steirer Duell am Samstag

So faste der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga in seiner heutigen Sitzung folgenden Beschluss:

Florian Schögl vom ASK Voitsberg erhält ein Spiel Sperre wegen Verhinderung einer offensichtlichen Torchance und fehlt somit am kommenden Samstag beim Kellerduell in Gleisdorf gegen den SK Sturm Graz II. Der gebürtige Grazer holte SKN-Mittelstürmer Claudy M'Buyi außerhalb des Strafraums brutal von den Beinen und sah folgerichtig Rot wegen Torraubs.

Daraufhin kam Fabian Ehmann, der in den ersten vier Zweitliga-Partien noch die Nr. 1 der Steirer war, ehe der 32-jährige Schlussmann Schögl ihn ab Runde fünf ablöste. Der 26-jährige Ehmann, ebenfalls in Graz geboren, wurde bei seinem "Kaltstart" sogleich durch einen sehenswerten Freistoß vom Deutschen Marc Stendera bezwungen. Kurz darauf sorgte Malcolm Stolt dann mit dem 2:0 für die Entscheidung und den 2:0-Endstand für die Niederösterreicher.

