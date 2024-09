Der Floridsdorfer Athletiksport-Club setzt nach dem verheerenden Hochwasser ein Zeichen und lädt alle Helferinnen und Helfer der Blaulichtorganisationen sowie des Bundesheeres als Dankeschön für ihren Einsatz in den vergangenen Tagen, zum Heimspiel in der ADMIRAL 2. Liga gegen den SV Licht-Loidl Lafnitz (Sonntag, 29.9.2024, 10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) ein. Das gibt der Zweitligist am Dienstag bekannt.

Zeichen der Wertschätzung

"Die jüngsten Hochwasser haben große Teile Österreichs schwer getroffen. Tausende, überwiegend freiwillige Helfer, kämpfen noch immer unermüdlich gegen die Folgen der starken Regenfälle an. In Zeiten wie diesen wird der wahre Zusammenhalt unserer Gesellschaft sichtbar. Der Sport rückt zwar in den Hintergrund, kann aber gerade jetzt eine willkommene Ablenkung von den erschütternden Ereignissen sein. Als Zeichen unserer Wertschätzung möchten wir alle freiwilligen Helfer*innen, sowie Mitarbeiter*innen der Feuerwehr, der Rettungsdienste, der Polizei und des Bundesheeres zu unserem kommenden Heimspiel am Sonntag, den 29. September, gegen den SV Lafnitz einladen", schreibt der FAC.

Die Freikarten werden am Spieltag an der Kassa beim Haupteingang in der Hopfengasse nach Vorlage eines Dienstausweises ausgegeben. Sollte kein Dienstausweis vorhanden sein, ist es natürlich trotzdem möglich Freikarten zu beziehen. Dafür bittet der FAC eine Voranmeldung mit der gewünschten Personenanzahl per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu senden, oder zu den Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 09:00 – 13:00 Uhr) persönlich im Sekretariat am FAC-Platz vorbeizukommen.

Foto: Schröckelsberger