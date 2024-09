In der 8. Runde der Admiral 2. Bundesliga hat die SV Guntamatic Ried am kommenden Freitag beim Familientag in der Innviertel ARENA Aufsteiger SK Rapid II zu Gast. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.

Die jungen Rapidler sind gut in die Saison gestartet und überzeugten mit spielerisch guten Leistungen. Die letzten beiden Spiele gegen die Admira und die Vienna gingen allerdings verloren. Mit Michael Sollbauer steht bei der SV Guntamatic Ried ein Spieler unter Vertrag, der im Sommer von Rapid ins Innviertel wechselte. Auch wenn Sollbauer in der ersten Mannschaft aktiv war, kennt er einige der jungen Rapid-Spieler: „Ich kenne den einen oder anderen Spieler noch gut, weil sie mit der Kampfmannschaft mittrainiert haben. Die Spieler sind gut ausgebildet, spielen einen gepflegten Fußball. Es ist eine junge Mannschaft, die in der Offensive treffsicher ist, aber auch viele Tore bekommt. Sie haben vorne und hinten diese Unbekümmertheit junger Mannschaften“, lobt Michael Sollbauer die fußballerische Qualität der Rapidler.

Die SV Guntamatic Ried drehte in der vergangenen Runde in den letzten zehn Minuten das Match in Amstetten von 1:2 auf einen 3:2-Erfolg. Die Treffer für Ried erzielten David Berger (33.), Philipp Pomer (83.) und Jonas Mayer (88.). Ried bleibt damit mit 19 Punkten ungeschlagen Tabellenführer. Für Cheftrainer Max Senft und seine Mannschaft ein Deja-Vu, gelang beim letzten Spiel im Amstetten doch etwas sehr Ähnliches: „Unsere Fans haben uns wie schon beim letzten Aufeinandertreffen in Amstetten zu diesem starken Finish gepusht und unabhängig vom Spielstand die Mannschaft unterstützt. Ich will mich auf diesem Weg noch einmal für den einzigartigen Auswärtsupport bedanken,“ sagt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft

Personalsituation

Saliou Sane fällt mit einem Bandscheibenvorfall aus, die OP von Dr. Norbert Freund ist sehr gut verlaufen. Dominik Stöger ist in Reha. Mark Grosse war krank und ist daher für das Spiel fraglich.

Familientage in der Innviertel ARENA bei den Spielen gegen Rapid II und St. Pölten

An zwei Wochenenden hintereinander haben Familien die Chance, zu einem verbilligten Preis ein Match der SV Guntamatic Ried in der Innviertel ARENA zu besuchen: Familientage stehen beim Match gegen Rapid II (27. September, 20.30 Uhr) und gegen St. Pölten (6. Oktober, 10.30 Uhr) auf dem Programm.

„Familien haben an diesen beiden Tagen wieder die ganz besondere Gelegenheit, gemeinsam um nur 13 oder 20 Euro ein Match der SV Guntamatic Ried und die großartige Atmosphäre in der Innviertel ARENA erleben zu können. Wir freuen uns wieder auf viele Familien, die unsere Mannschaft bei den Spielen gegen Rapid II und St. Pölten anfeuern und damit zu Heimsiegen pushen werden“, sagt Tim Entenfellner, zuständig für Marketing und Sponsoring bei der SV Guntamatic Ried.

