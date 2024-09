Seit 55 Tagen wartet der FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga auf einen Sieg. Der einzige datiert vom 9. August, auswärts beim SV Lafnitz beim 5:4-Torspektakel. Am morgigen Freitag geht es für das Team des gebürtigen Grazers Daniel Beichler wieder in die Steiermark. In das Alpenstadion in Kapfenberg zum formstarken Tabellenzweiten KSV 1919 (Ankick: 18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Die von Ismail Atalan betreuten Falken sind bisher auf einem Höhenflug, allerdings durchaus auch verwundbar, ging doch das vergangene Heimspiel gegen Austria Lustenau mit 0:2 verloren.

„KSV ist total effizient, wenn es darum geht, aus wenigen Chancen möglichst viele Tore zu machen"

In der Vorwoche setzte sich der KSV 1919 beim noch sieglosen Tabellenvorletzten SV Lafnitz mit Mühe nur knapp mit 2:1 durch. Der FC Liefering, den bereits 13 Punkte von den Kapfenbergern trennen, wiederum verlor daheim in der Red Bull Arena Lastminute mit 0:1 gegen den SV Horn und liegt nach zuletzt vier Spielen ohne Dreier (2U, 2N), bei einer Partie weniger derzeit auf Rang 12.

Für die Truppe von Daniel Beichler gilt es derweil darum mit den gezogenen Lehren möglichst eine Reaktion zu zeigen, auch wenn der Gegner dafür wahrlich kein leichter ist.

Daniel Beichler: „Hier treffen am Freitag zwei Mannschaften aufeinander, die sich vor allem in ihrer Chancenverwertung bisher extrem unterscheiden. Kapfenberg ist total effizient, wenn es darum geht, aus wenigen Chancen möglichst viele Tore zu machen. Das ist ihre Stärke, sie stehen damit nicht umsonst auf Platz zwei. Wir sind da ein wenig das Gegenteil, wir nutzen unsere Möglichkeiten noch nicht oft genug – das gilt es nun umzukehren!

Auch gegen den Tabellenzweiten wollen wir proaktiv auftreten und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Auch aus der vergangenen, bitteren Niederlage gegen Horn können wir viele positive Aspekte für die nun anstehende Herausforderung mitnehmen und freuen uns nun auf diese Partie.“

PERSONALSITUATION

Rüstü Erdogan, Elione Fernandes-Neto und Rocco Zikovic fallen verletzungsbedingt aus.

Fotocredit: FC Liefering by Getty