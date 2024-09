Nach 44 Tagen gibt es endlich wieder Zweitliga-Fußball in der Hopfengasse. Der Floridsdorfer Athletiksport-Club empfängt im finalen Match der achten Runde der ADMIRAL 2. Liga den angeschlagenen, noch sieglosen Tabellenvorletzten SV Licht-Loidl Lafnitz zur Sonntagsmatinee am FAC-Platz (10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Der 43-jährige Co-Trainer der Floridsdorfer, Gerald Linshalm, freut sich nach drei Auswärtsspielen in Folge auf die erste (und zugleich letzte) Heimpartie mit dem FAC im Monat September. Die vergangene Partie am FAC-Platz datiert vom 16. August, mit der 0:1-Niederlage in der Hopfengasse gegen ADMIRAL 2. Liga-Leader SV Guntamatic Ried. Davor gab es am 4. August zum Saison-Auftakt einen 2:0-Sieg gegen den SKN St. Pölten

„Man spürt in jeder Einheit den Fortschritt"

Die Floridsdorfer-Fußballfans können sich am kommenden Wochenende endlich wieder auf Zweitliga-Fußball in der Hopfengasse freuen. Nach 44 Tagen ohne Heimspiel empfängt der Floridsdorfer Athletiksport-Club am kommenden Sonntag, am FAC-Platz, den SV Licht-Loidl Lafnitz. Der Saisonstart der Blau-Weißen war bislang etwas durchwachsen und schwer einzuordnen. Zwei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen lautet die Bilanz der Floridsdorfer. Das Trainerteam rund um Cheftrainer Mitja Mörec zeigt sich aufgrund der Entwicklung aber optimistisch.

So auch Co-Trainer Gerald Linshalm: „Zu Saisonbeginn hatten wir aufgrund von Rot-Sperren und Verletzungen leider immer wieder mit Umstellungen zu kämpfen. Man sieht aber in jeder Trainingswoche, dass sich die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt. Wir sind zwar noch nicht dort wo wir als Team hinwollen, aber man spürt in jeder Einheit den Fortschritt mit, sowie auch gegen den Ball. Dementsprechend blicken wir optimistisch auf die kommenden Aufgaben.“

Das Heimspiel gegen die Steirer wird für die FAC-Spieler mit Sicherheit ein besonderes werden. Nach drei Auswärtsspielen, einer Spielverschiebung und einer Länderspielpause spielen die Blau-Weißen nun endlich wieder auf gewohntem Boden.

Die Vorfreude ist in der Kabine zu spüren, das merkt auch Gerald Linshalm: „Die vergangenen Wochen waren für den Spielrhythmus nicht optimal. Alle Spieler sowie auch das Trainerteam freuen sich sehr darauf, wieder vor heimischem Publikum aufzulaufen. Auf uns kommt zwar ein starker Gegner zu, aber wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, bin ich überzeugt davon, dass wir am Sonntag drei Punkte holen werden.“

„Tabellensituation und Punkteausbeute spiegeln nicht ihre Qualität wider"

Mit dem SV Licht-Loidl Lafnitz wartet auf die Blau-Weißen in der achten Runde aber ein spannender Konkurrent. Die Steirer rangieren aktuell auf dem 15. Tabellenplatz. Mit fünf Niederlagen und nur zwei Unentschieden ist die Punkteausbeute ausbaufähig. Doch dass man das Team von Cheftrainer Sadan Uzun keinesfalls unterschätzen darf, zeigte sich auch in der vergangenen Saison. Da mussten sich die Blau-Weißen in der Steiermark mit 1:2 geschlagen geben. Das Heimspiel konnten allerdings die Floridsdorfer mit 3:0 für sich entscheiden.

Auch Gerald Linshalm warnt vor der Qualität der Uzun-Elf: „Wir erwarten ein schwieriges Spiel am Sonntag. Aber wir haben den SV Lafnitz analysiert und wissen was auf uns zu kommt. Man darf sie nicht unterschätzen, denn die Tabellensituation und ihre Punkteausbeute spiegeln nicht ihre Qualität wider. Sie haben ein junges dynamisches Team und es wird wichtig sein, von der ersten Minute an hellwach in die Partie zu gehen.

Diese Woche gibt’s endlich wieder Fußball in der Hopfengasse!🤩



Wer freut sich auch schon auf Sonntag? 🙌🏻🙋🏻‍♂️#120JahreFAC #Wirfürden21 pic.twitter.com/JBwAsc2EqI — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) September 25, 2024

Fotocredit: FAC