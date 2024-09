Vierter gegen Sechster heißt es am heutigen Freitagabend im Duell SW Bregenz versus First Vienna FC 1894 in Runde 8 der ADMIRAL 2. Liga (jetzt LIVE im Ligaportal-LIVETICKER). Die Vorarlberger gehen nach zuletzt drei Siegen en suite voller Selbstvertrauen ins Match gegen die auswärts noch unbesiegten Döblinger, hatten beide Teams in der Vorwoche außerdem volle Erfolge gefeiert. Ein Kuriosum ereignete sich aber schon vor dem Match: Die Gäste hatten schlichtweg ihr Schuhwerk im Hotel vergessen, woraufhin die Partie verzögert angepfiffen werden musste.

Schuhe kommen per Taxi nach Bregenz

Von den äußeren Bedingungen her sprach nichts gegen einen zeitgerechten Anpfiff der Freitagabend-Partie im Ländle, doch tauchten die Gäste aus Wien-Döbling im ImmoAgentur Stadion Bregenz doch glatt ohne "Bereifung" auf. Kurzerhand hatte sich ein Veranwortlicher beim SW Bregenz bereit erklärt, den "Feuerwehrmann" zu spielen und die Kickschuhe im Hotel abzuholen - dies geschah dann aber mit einem Taxi, welches dafür sorgte, dass endlich gespielt werden konnte. Mit zehn Minuten Verspätung ging es los. Mehr zum Spiel jetzt im Ligaportal-LIVETICKER!