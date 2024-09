Immer, wenn man glaubt, schon alles gesehen zu haben, belehrt einen der unberechenbare Fußball eines besseren: Wenngleich diese Kuriosität nicht direkt etwas mit dem Geschehen vom kürzlich zu Ende gegangen Freitagabend-Match in der ADMIRAL 2. Liga zwischen der SV Guntamatic Ried und dem SK Rapid II (Endstand 2:3, siehe Ligaportal-LIVETICKER) zu tun hat. Der in Minute 70 eingewechselte Yasin Mankan aufseiten der jungen Hütteldorfer spielte nämlich mit zwei unterschiedlicheren "Bereifungen", respektive Schuhen: einmal mit Stollen und einmal mit Noppen.

Sieht man wahrlich nicht alle Tage: Yasin Mankan sorgte direkt nach seiner Einwechslung für Aufsehen, indem er mit zwei verschiedenen Schuhmodellen zu Werke ging. Am Ende sorgte ein später Siegtreffer von Tobias Hedl für den Auswärtssieg der jungen Hütteldorfer und die erste Saisonniederlage für die SV Guntamatic Ried.

Grün-Weißes Eigengewächs auch Nachwuchs-Teamspieler

Der heute 18-jährige Yasin Mankan bekleidet grundsätzlich die Position im offensiven Mittelfeld und gehört, nachdem er die gesamte Akademie des SK Rapid durchlaufen hatte, seit Sommer 2023 dem Kader der Zweitgarnitur der Hütteldorfer an. Heuer langte es in der zweithöchsten Spielklasse bislang zu fünf Auftritten für den Youngster, der damit bei rund 200 Einsatzminuten hält.

Zudem ist der 1,74-Meter-große Offensivspieler bereits seit Jahren Teil von österreichischen Nachwuchs-Nationalteams, durchlief von der U16 hinauf sämtliche Altersstufen und mischt momentan unter anderem bei der U19 des ÖFB-Teams mit, wo zwei Einsätze zu Buche stehen.

Mehr zu dieser Partie lesen:

Very well done! Unsere Burschen fügen der @svried1912 in #LigaZwa die erste Saisonniederlage zu, die Elf von Jürgen #Kerber fährt mit einem 3:2-Auswärtssieg retour nach Wien! 💚💚💚#skrapid #SCR2024 — SK Rapid (@skrapid) September 27, 2024

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger