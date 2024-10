Am Freitag hatte Albin Gashi beim torlosen Remis des FC Admira Wacker gegen den SC Austria Lustenau in Minute 83 die Rote Karte kassiert - dessen Ausschluss war zugleich die einzige "rein Rote" an diesem Wochenende in der ADMIRAL Bundesliga sowie ADMIRAL 2. Liga. Am heutigen Montagabend gab der Strafsenat die Sperre gegen den 27-Jährigen bekannt.

Kein Einsatz gegen SV Stripfing und SKU Amstetten

Albin Gashi (ADM): 3 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt) - Rohes Spiel und unsportliches Verhalten gegenüber dem Spieloffiziellen

Urteil S1:

Albin Gashi (ADM): 3 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt) - Rohes Spiel und unsportliches Verhalten gegenüber dem Spieloffiziellen pic.twitter.com/Zp4hL6TnG7 — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) September 30, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos