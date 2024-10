Nach dem gestrigen Nachtragsspiel gegen Rapid II steht für die SKU Amstetten bereits am Freitag das nächste Heimspiel in der ADMIRAL 2. Liga gegen den KSV 1919 auf dem Plan. Anstoß ist um 20:30 Uhr.





Die Kapfenberger sind die Überraschungmannschaft der laufenden Saison und befinden sich aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Ihr letztes Spiel verloren die Falken jedoch am Freitag zu Hause gegen Liefering mit 0:2.



DIe SKU Amstetten hingegen kämpft aktuell damit, sich bei guter Leistung mit Punkten zu belohnen. Konnte am Freitag gegen Horn noch mit einer moralischen Glanzleistung ein zweimaliger Rückstand wettgemacht werden, gelang es im Nachtragspiel am Dienstag nicht zu netzen. So konnte die Enengl-Elf trotz kämpferischer Stärke und einiger Chancen keine Punkte aus Hütteldorf mitnehmen. Daran gilt es nun die nächsten beiden Trainingstage zu arbeiten.



Mit Sebastian Leimhofer hat die SKU einen Spieler in seinenReihen, der in der vergangenen Saison bei den Steirern kickte. Sein einziges Saisontor erzielte er, wie sollte es anders sein, ausgerechnet gegen den SKU Ertl Glas Amstetten.



Pflichtspielduelle in der 2. Liga



Bisher gab es zwischen dem SKU Ertl Glas Amstetten und der Kapfenberger SV zwölf Duelle. Eine Heimniederlage wäre dabei ein Premiere. Die Falken konnten dabei überhaupt erst zwei Tore in Amstetten bejubeln. Die Statistik spricht also eindeutig für die Gastgeber.

Foto: GEPA Admiral