In der neunten Runde der ADMIRAL 2. Liga gastiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club beim Stadtrivalen SK Rapid II. Im Allianz Stadion möchte der FAC die nächsten wichtigen Punkte einfahren (bei uns im Ligaportal-LIVETICKER).

Auf eine starke Torhüter-Leistung wird es beim FAC ankommen - zählen die jungen, wilden Rapidler ja zu den treffsichersten Mannschaften in der Liga

"Ich habe vom ersten Tag an betont, dass jeder einzelne Spieler enorm wichtig für das Team ist"

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club trifft am kommenden Samstag im Zuge der neunten Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den Stadtrivalen SK Rapid II. Die Floridsdorfer können durchaus mit breiter Brust in das Duell gegen die Hütteldorfer gehen. Konnten sie doch am vergangenen Sonntag einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen den SV Licht-Loidl Lafnitz feiern. Im Aufeinandertreffen mit den Steirern bewies Cheftrainer Mitja Mörec einmal mehr ein goldenes Händchen. Denn neben dem Fixstarter Paolino Bertaccini erzielten mit Lukas Gabbichler und Yannic Fötschl auch zwei Joker die entscheidenden Treffer.

Mitja Mörec zeigt sich daher sehr zufrieden: „Die Mannschaft hat eine starke Leistung gezeigt und sich diese drei Punkte verdient. Ich habe vom ersten Tag an betont, dass jeder einzelne Spieler enorm wichtig für das Team ist. Das haben die Jungs am Sonntag erneut bewiesen. Auch wenn man von der Bank in das Spiel kommt, kann man mit dem richtigen Einsatz die Partie entscheiden.“

"Keiner hat damit gerechnet, dass sie so gut performen und sich so schnell an die 2. Liga anpassen können"

Nun wartet mit dem SK Rapid II ein spannender Gegner auf die Blau-Weißen. Der Aufsteiger aus Hütteldorf startete überraschend stark in die Saison 2024/25 und konnte bislang fünf Siege feiern. In der letzten Woche setzten sie mit ihrem 3:2-Auswärtssieg gegen den Titelanwärter SV Guntamatic Ried ein besonderes Ausrufezeichen. Aber auch in der Nachtragspartie am Dienstag gelang ihnen gegen den SKU Ertl Glas Amstetten bereits der nächste Dreier.

FAC-Cheftrainer Mitja Mörec lobt die Arbeit des SK Rapid: „Ich bin nun schon öfters an der Seitenlinie bei einem Aufeinandertreffen mit dem SK Rapid II gestanden. Die Mannschaft, die sie heuer haben, ist wahrscheinlich die beste der letzten Jahre. Keiner hat damit gerechnet, dass sie so gut performen und sich so schnell an die 2. Liga anpassen können. Aber sie haben uns alle eines Besseren belehrt. Ihr Team besteht aus sehr talentierten Spielern und sie sind spielerisch aktuell die beste Mannschaft der Liga. Das spiegelt sich auch in ihrer Offensivstärke wider. Allerdings wissen wir, wie wir gegen so eine Truppe agieren müssen und werden versuchen ihre Schwächen dementsprechend auszunutzen.“

Die zweite Mannschaft des österreichischen Rekordmeisters lag den Blau-Weißen in der Vergangenheit sehr gut. In den sechs Duellen in der 2. Liga konnte der FAC vier Siege und ein Unentschieden einfahren und musste sich nur ein einziges Mal geschlagen geben. Dies war gleichzeitig auch die einzige Niederlage in den letzten 13 Aufeinandertreffen. „Der Fokus liegt am Samstag ganz klar auf uns. Auch wenn wir gewisse Dinge aufgrund des Gegners adaptieren müssen, wird es entscheidend sein, ob wir unsere Spielidee am Platz umsetzen können“, so Mitja Mörec.

