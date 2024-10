In der 9. Runde der ADMIRAL 2. Liga hat Tabellenführer SV Guntamatic Ried am Sonntag, dem 6. Oktober, den noch hinter den Erwartung zurückbleibenden SKN St. Pölten zu Gast. Ankick zur Matinee in der Innviertel ARENA ist um 10:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). Tickets für das Spiel gibt es in der Geschäftsstelle der SV Guntamatic Ried, online unter svried.at und am Spieltag ab 8:30 Uhr an den Stadionkassen.

Ein echtes Eigengewächs, mit der SV Guntamatic Ried auf "Höhenflug": der 20-jährige Mittelfeldspieler Jonas Mayer.

"...fünf Jahre harte Ausbildung, die sich für mich absolut gelohnt haben"

Ein zentrales Ziel der SV Guntamatic Ried ist es, Akademie-Spieler in die eigene Profi-Mannschaft überzuführen. Bestes Beispiel dafür ist Jonas Mayer, der in der Rieder Akademie ausgebildet wurde und jetzt in sieben der bisher acht Meisterschaftsspielen in der Startelf stand.

„Wenn man von seinem Heimatverein in die Akademie kommt, dann hat man von der ganzen Professionalität ein ganz anderes Umfeld. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Es waren fünf Jahre harte Ausbildung, die sich für mich absolut gelohnt haben und die es mir ermöglicht haben, dass ich jetzt da stehe, wo ich stehe“, betont SVR-Kicker Jonas Mayer. Der 20-Jährige absolvierte schon in der Vorsaison 24 Meisterschaftsspiele und steuerte dabei gleich fünf Torvorlagen bei. Vor zwei Wochen gegen Amstetten gelang dem laufstarken Mittelfeldmotor auch sein erstes Pflichtspieltor für die Innviertler.

Zum nächsten Gegner St. Pölten sagt der Mittelfeldspieler: „St. Pölten ist sicher kein einfacher Gegner. Wir müssen wieder unsere Identität am Platz zeigen. Wir werden St. Pölten sicher nicht unterschätzen und hoffen wieder auf viele Fans, denen wir ein gutes Spiel und drei Punkte schenken wollen.“

"...interessiert niemanden mehr, ob wir um ein reguläres Tor betrogen worden sind"

Die SV Guntamatic Ried musste sich in der vergangenen Runde der ADMIRAL 2. Liga zuhause gegen Rapid II mit 2:3 geschlagen geben. Für Ried trafen Fabian Wohlmuth (25.) und Wilfried Eza (30.). Ried blieb trotz Niederlage mit 19 Punkten an der Tabellenspitze.

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft weiß, was nach dieser ersten Saisonniederlage besser gemacht werden muss: „Uns haben gegen Rapid die letzten, aber entscheidenden Prozent in der Umsetzung unserer Identität auf dem Platz gefehlt. Da interessiert es eine Woche später auch niemanden mehr, ob wir um ein reguläres Tor betrogen worden sind. Dementsprechend haben wir in dieser Trainingswoche die Sinne geschärft. St. Pölten hat mit Stendera, Thesker und Ritzmaier internationale Erfahrung in ihren Reihen. Wir müssen unsere Identität in Reinkultur zeigen, dann wird es ein gutes Spiel von uns.“

St. Pölten hat zuletzt zwei Heimspiele ausgetragen: In der vergangenen Runde spielten die Niederösterreicher gegen Voitsberg 0:0, in einem Nachtragsspiel gegen die Admira verloren sie mit 0:1. St. Pölten ist jetzt mit sechs Punkten 14. in der Tabelle.

Personalsituation: Dominik Stöger und Saliou Sane fallen aus. Alexander Mankowski ist nach Krankheit fraglich.

Die Zahlen zum Spiel: Die SV Guntamatic Ried und St. Pölten trafen zuletzt in der 27. Runde der vergangenen Saison der 2. Bundesliga am 10. Mai 2024 in St. Pölten aufeinander. Ried siegte durch Treffer von Mark Große (7.), David Bumberger (10.) und Wilfried Eza (17., 68.) mit 4:0.

Es ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der 2. Bundesliga. Das erste Spiel am 29. Oktober 2023 endete mit einem 1:1-Unentschieden. In der 1. Bundesliga spielten die SV Guntamatic Ried und St. Pölten bisher acht Mal (2016/17, 2020/21) gegeneinander. Zwei Mal siegte Ried, drei Mal St. Pölten. Drei Spiele endeten Unentschieden bei einer Gesamttordifferenz von 12 zu 8 für die Niederösterreicher.

Familientag in der Innviertel ARENA gegen St. Pölten

Beim Match gegen St. Pölten steht wieder ein Familientag auf dem Programm. Familien haben dabei die Chance, zu einem verbilligten Preis ein Match der SV Guntamatic Ried in der Innviertel ARENA zu besuchen. In Zusammenarbeit mit der OÖ Familienkarte unterstützt die SV Guntamatic Ried wieder die Aktion „Familie am Ball“ und bietet Familien an diesem Tag ein spezielles Ticketangebot: Ein Erwachsener zahlt den regulären Eintritt (13 Euro für den Stehplatz, 20 Euro für den Sitzplatz). Alle anderen auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Personen erhalten dann eine Freikarte. Die Familientickets sind ausschließlich in der SVR-Geschäftsstelle und an den Tageskassen erhältlich.

Siehe auch:

Wir machen mit bei den fairplay Aktionswochen 2024! ⚫🟢



Beim Heimspiel am Sonntag gegen SKN St. Pölten möchten wir gemeinsam ein Zeichen setzen und uns gegen Gewalt, Sexismus und Hass stark machen. 💪🏻



Denn Gewalt ist kein Spiel! ❌#KeinSpiel #SchauNichtZu #KeineGewalt pic.twitter.com/OMBSXlbriA — SV Ried 1912 (@svried1912) October 1, 2024

Fotocreidt: SVR/Schröckelsberger