Das Beste kommt zum Schluss...!? Die finale Partie der 9. Runde in der ADMIRAL 2. Liga und vor der Länderspielpause findet am kommenden Sonntag (12:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der Red Bull Arena statt, wo die Gäste vom SC Austria Lustenau in den beiden Vorjahren jeweils im Februar in der ADMIRAL Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg mit 0:7 bzw. 0:4 "unter die Räder kamen". Nun geht es eine Liga darunter gegen den Salzburger Kooperationspartner FC Liefering, dessen junge Mannschaft in diesen Tagen von einer Erfolgswelle getragen wird.

Luka Reischl (l.) und die Jungbullen wollen ihren Erfolgslauf zum Ende der "englischen Woche" fortsetzen und wieder ihr Visier einstellen.

„Austria Lustenau gehört fußballerisch zu den besten Teams der Liga"

Mit dem 2:0-Auswärtserfolg beim vor einer Woche noch Tabellenzweiten KSV 1919 holte die Beichler-Elf drei wichtige Punkte, zudem konnte ein Großteil des Teams am vergangenen Dienstag beim 5:1-Kantersieg in der UEFA Youth League gegen Stade Brest Selbstvertrauen tanken.