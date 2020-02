Details Dienstag, 25. Februar 2020 08:00

Die besten Spieler des Spieltages wurden von der Ligaportal-Redaktion recherchiert und in einem Team der Runde zusammengestellt. Ab sofort sind die Fußballfans wieder an der Reihe. Sie können nun 24 Stunden lang ihren Spieler der Runde 17 in der 2. Liga selbst wählen. Die Wahlurne ist ab sofort geöffnet, pro Stunde ist eine Stimme möglich. Wer ist ihr Spieler der Runde?

