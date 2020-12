Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist... Turgay Gemicibasi (Blau-Weiß Linz)

Endergebnis:

1. Turgay Gemicibasi (Blau-Weiß Linz / 3826 Stimmen)

2. Merchas Doski (Wacker Innsbruck / 2477 Stimmen)

3. Stefano Surdanovic (Blau-Weiß Linz / 2329 Stimmen)

4. Oliver Bacher (KSV 1919 / 1746 Stimmen)

5. Alexander Michlmayr (FC Juniors OÖ / 1095 Stimmen)

6. Kevin Sostarits (Floridsdorfer AC / 978 Stimmen)

7. Benedikt Tober (SK Vorwärts Steyr / 906 Stimmen)

8. David Peham (Amstetten / 840 Stimmen)

9. Martin Krienzer (SV Lafnitz / 832 Stimmen)

10. Benjamin Kanuric (SK Rapid II / 685 Stimmen)