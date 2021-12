Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist... Sebastian Leimhofer (Amstetten)

Endergebnis:

1. Sebastian Leimhofer (Amstetten / 2253 Stimmen)

2. Lukas Macher (KSV 1919 / 1168 Stimmen)

3. Dennis Schmutz (SV Horn / 876 Stimmen)

4. Lukas Fadinger (SV Lafnitz / 439 Stimmen)

5. Domenik Schierl (Austria Lustenau / 348 Stimmen)

6. Muhammed Saracevic (Austria Lustenau / 140 Stimmen)

7. Patrick Plojer (Blau-Weiß Linz / 80 Stimmen)

8. Michael Brandner (Blau-Weiß Linz / 65 Stimmen)

9. Nicholas Wunsch (SK Rapid II / 44 Stimmen)

10. Stefano Surdanovic (Blau-Weiß Linz / 43 Stimmen)