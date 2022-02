Auch in dieser Woche hatten die Fans die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 17 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

KSV-Keeper Patrick Krenn konnte beim Heimspiel gegen Innsbruck eine starke Performance abrufen. Letztlich konnte er den 3:2-Auftaktssieg der stark ersatzgeschwächten 'Falken' auch festhalten.

Spieler der Runde ist...

Patrick Krenn (KSV 1919)

Der in Wagna geborene, 27-jährige steirische Torhüter, war hauptbeteiligt daran, dass die Kapfenberger doch etwas überraschend, die höher eingeschätzten Innsbrucker in die Schranken weisen können. Rasch gelingt es den 'Falken', mit 2:0 in Führung zu gehen. Doch daraufhin übernehmen mehr und mehr die Tiroler das Kommando. Keeper Patrick Krenn wehrt ab, was zum abwehren ist - Halbzeitstand trotzdem 2:2. Nach dem Seitenwechsel sind dann wieder die Mürztaler der Herr im Haus. Was dann auch verdientermaßen einen 3:2-Heimsieg, 'Joker' Miskovic sticht in der 69. Minute, mit sich bringt.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Patrick Krenn KSV 1919 25.26 % 2 Philipp Schellnegger Amstetten 23.2 % 3 David Peham GAK 1902 18.04 % Adrian Hajdari SK Rapid II 9.28 % Mario Grgic KSV 1919 5.67 %

Bild: RIPU-Sportbilder

© Roo