Auch in dieser Woche hatten die Fans die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 19 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Spieler der Runde ist...

Mamadou Sangare (GAK 1902)

Diesmal wurde der 20-jährige Mamadou Sangare, aus dem westafrikanischen Mali, zum „Spieler der Runde“ in der Admiral 2. Liga, gewählt. Der Linksfuß hat bei Red Bull Salzburg noch bis 30.06.25 Vertrag. Über den FC Liefering, wo er im September 2020 sein Zweitligadebüt gab, wechselte er im Sommer 2021 zum GAK 1902. Dort erzielte er in den bisherigen 18 Einsätzen 4 Treffer. Zuletzt glänzte er beim 4:0-Auswärtssieg der Athletiker in Pasching gegen die Juniors OÖ als exzellenter Vorbereiter. Sein Vertrag bei den Steirern läuft Ende Juni dieses Jahres aus. Gut vorstellbar dass dieser dann vom GAK, eben aufgrund der starken Vorstellungen, verlängert wird. Ligaportal.at gratuliert herzlich!

Die Top 5 der Abstimmung