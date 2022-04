Auch in dieser Woche hatten die Fans die Möglichkeit, in der ADMIRAL 2. Liga den besten Spieler der Runde 22 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Spieler der Runde ist...

Pedro Felipe Dos Santos Santana (GAK 1902)

Zum "Spieler der Runde" wurde diesmal der 25-jährige brasilianische Angreifer Pedro Felipe Dos Santos Santana vom GAK 1902 gewählt. Im Juli 2021 wechselte der Stürmer leihweise zum österreichischen Zweitligisten Grazer AK. Sein Debüt in der 2. Liga gab er im selben Monat, als er am ersten Spieltag jener Saison gegen den SC Austria Lustenau in der 56. Minute eingewechselt wurde.

Die Top 5 der Abstimmung