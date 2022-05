Auch in dieser Woche hatten die Fans die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 28 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Spieler der Runde ist...

Markus Rusek (GAK 1902)

Die Nr. 6 der Steirer brachte den GAK 1902 beim 2:0-Heimerfolg gegen den FC Dornbirn am vergangenen Samstag mit dem Führungstor auf die Siegerstraße, fehlt dem Tabellensiebten nach seiner fünften gelben Karte allerdings am kommenden Freitag, den 13., beim Auswärtsspiel beim Tabellenfünften SKU Amstetten. Im Sommer 2021 kam Markus Rusek von Austria Klagenfurt zum GAK 1902, für den der 28-jährige Wiener in dieser Saison im defensiven Mittelfeld 24 Zweitliga-Spiele absolvierte (5 Tore, 2 Assists).

Die Top 5 der Abstimmung

1 Markus Rusek GAK 1902 31.28 % 2 Julian Turi SK Vorwärts Steyr 25.7 % 3 Dominik Weixelbraun FC Juniors OÖ 8.38 % Dardan Shabanhaxhaj KSV 1919 7.82 % Philipp Wendler SV Lafnitz 7.26 %

Foto: Purgstaller