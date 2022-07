Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... David Peham (GAK 1902)

Endergebnis:

1. David Peham (GAK 1902 / 34950 Stimmen)

2. Lukas Fadinger (SV Lafnitz / 2281 Stimmen)

3. Patrick Krenn (KSV 1919 / 2170 Stimmen)

4. Jan Gassmann (FAC / 1548 Stimmen)

5. Timo Friedrich (FC Dornbirn / 704 Stimmen)

6. Mathias Gindl (Young Violets / 527 Stimmen)

7. Nicolas Schmid (Blau-Weiß Linz / 276 Stimmen)

8. Thorsten Schriebl (SV Lafnitz / 273 Stimmen)

9. Michael Lang (SKN St. Pölten / 161 Stimmen)

10. Domenik Schierl (Austria Lustenau / 132 Stimmen)