Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 13 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Spieler der Runde ist...

David Bumberger (SK Vorwärts Steyr)

Der Wechsel im "Sommer-Schlussverkauf" aus dem Ländle vom SCR Altach zum SK Vorwärts Steyr scheint dem 23-jährigen Mühlviertler gut zu tun. In sechs 2. Liga-Partien gelangen David Bumberger - wohlgemerkt als Abwehrspieler - immerhin schon 2 (bzw. 3) Tore und 2 Assists. Beim 2:1-Siegtor gegen Lafnitz wird zwar der Lafnitzer Feyrer als Eigentor-Schütze genannt, doch David Bumberger hatte da erheblich seine Aktien drin. Der Linksbeiner spielte in der Jugend für DSG Union Putzleinsdorf, LASK Linz und Red Bull Salzburg. Für den SCR Altach absolvierte der offensivfreudige Rotschopf 24 Pflichtspiel-Einsätze, darunter 23 in der Bundesliga.

Die Top 5 der Abstimmung

1 David Bumberger SK Vorwärts Steyr 39.4 % 2 Jakob Meierhofer GAK 1902 20.92 % 3 Dominik Weixelbraun Amstetten 13.59 % Michael Liendl GAK 1902 8.7 % Matthias Seidl Blau-Weiß Linz 7.88 %

