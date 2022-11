Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 15 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Spieler der Runde ist...

Michael Liendl (GAK 1902)

Wie Markus Pink als Spieler der Runde in der Bundesliga, war mit Michael Liendl auch ein weiterer Routinier und Ü-30-Akteur fällig, um den "Spieltag-Award" in Liga 2 zu gewinnen. Ende Oktober wurde der gebürtige Grazer 37 Jahre jung, wechselte in diesem Sommer vom Bundesligisten WAC zum GAK 1902 und absolvierte für die Steirer alle 15 Zweitliga-Partien. Mit 6 Vorlagen zählt der "Alpen-Maradona" - wie in Liga1 gewohnt - in seinem "Fußball-Spätherbst" auch in Liga 2 zu den Top-Assistgebern. Der langjährige Deutschland- und Niederlande-Legionär mit dem genialen linken Fuß leistet seinen Beitrag, dass sein Jugendverein GAK 1902 mit Rang 5 weiterhin in Reichweite zur Tabellenspitze ist (derzeit 5 Punkte auf SV Horn).

Die Top 5 der Abstimmung

1 Michael Liendl GAK 1902 32.52 % 2 Fally Mayulu Blau-Weiß Linz 24.76 % 3 Lukas Graf GAK 1902 12.62 % Luca Hassler KSV 1919 7.77 % Luis Hartwig SKN St. Pölten 5.83 %

