Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 18 zu wählen. Zur Auswahl standen jene 11 Akteure, die es aufgrund Top-Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde? Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren.

Auch Dieter Elsnegg, Sportdirektor beim GAK 1902, freut sich über das erste Liga-Tor und die prima Performance bei der Heimspiel-Premiere von Winterneuzugang Bohdan Viunnyk (re.)

Spieler der Runde ist...

Bohdan Viunnyk (GAK 1902)

Er scheint der "Mosaik-Stein" zu sein, den es bei den Rotjacken noch gebraucht hat. Der 20-Jährige, der 15 Länderspiele für die U21 der Ukraine absolvierte (3 Tore), erweist sich auf Anhieb als Volltreffer. Anfang Februar hat der GAK 1902 Bohdan Viunnyk von Topklub Schachtar Donezk bis Saisonende ausgeliehen. Zum Frühjahrsauftakt in Horn wurde der beidfüßige Mittelstürmer für die letzte halbe Stunde eingewechselt, beim 1. Heimspiel in 2023 durfte er erstmals von Beginn an ran und verzückte die Fans des Grazer Kultklubs mit dem "Goldenen Tor" zum 1:0 vs. FC Flyeralarm Admira und einem spektakulären Fallrückzieher, dem lediglich Aluminium Erfolg & Krönung verwehrten. Doch keineswegs jede Menge Sympathien!

Die Top 5 der Abstimmung

1 Bohdan Viunnyk GAK 1902 47.85 % 2 Lukas Graf GAK 1902 13.4 % 3 Fally Mayulu Blau-Weiß Linz 9.57 % Oliver Filip SK Vorwärts Steyr 9.57 % Bernhard Luxbacher First Vienna FC 1894 9.09 %

Fotocredit: GAK 1902