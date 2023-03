Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 20 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Hängt sich stets rein für den GAK 1902: Markus Rusek (re.), hier im Luftduell um den Ball gegen Nils Zatl von der Vienna.

Spieler der Runde ist...

Markus Rusek (GAK 1902)

Mit 7 Saisontoren führt Markus Rusek klar die interne Torschützenliste des GAK 1902 an - und das als defensiver Mittelfeldspieler - und schnürte beim 3:0-Sieg der nachwievor daheim unbesiegten Grazer gegen die Young Violets seinen ersten Saison-Doppelpack. Der 29-jährige Wiener begann seine Karriere 2001 beim DSV Fortuna 05 in Wien. In der Saison 2005/06 spielte er bei Rekordmeister SK Rapid Wien und wechselte dann zum First Vienna FC 1894, ehe es in der Saison 2010/11 zum FC Admira Wacker Mödling ging. Rusek weiß wie BL-Aufstieg geht, stieg 2020/2021 als Kapitän mit Austria Klagenfurt ins Oberhaus auf, um mit dem Aufstieg von den Kärntner Violetten zu den Rotjacken zu wechseln. Und mit dem GAK 1902 ebenfalls den großen Sprung in Liga 1 zu schaffen...die Chance lebt!

Die Top 5 der Abstimmung

1 Markus Rusek GAK 1902 50 % 2 Ronivaldo Blau-Weiß Linz 12.71 % 3 Christoph Pichorner KSV 1919 11.86 % Christoph Haas Admira Wacker 5.93 % Oliver Filip SK Vorwärts Steyr 5.08 %

