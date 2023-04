Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 22 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Immer nah dran am Mann: David Bumberger (re.) vom SK BMD Vorwärts Steyr. "Ironie der Wahl"...in der ADMIRAL Bundesliga wurde auch ein Akteur von einem Klub aus Oberösterreich - LASK - zum bwin-"Spieler der Runde" gewählt, nachdem es in der Vorwoche noch jeweils ein Akteur aus der Steiermark bzw. Graz war.

Spieler der Runde ist...

David Bumberger (SK Vorwärts Steyr)

Die Verpflichtung von David Bumberger ist eine echte "Win-Win-Situation" für Spieler & Klub. Im vergangenen Sommer wurde der 24-jährige Linksbeiner vom Bundesligisten SCR Altach, für den der ehemalige ÖFB-U-19-Teamspieler 23 BL-Einsätze absolvierte, zunächst ausgeliehen, mit Beginn des neuen Jahres dann von Vorwärtsvon den Vorarlbergern verpflichtet. Mit 3 Toren zählt der gebürtige Mühlviertler (Rohrbach) zu den torgefährlichsten Abwehrspielern der 2. Liga in dieser Saison. Zuletzt bei der unglücklichen 2:3-Niederlage bei Aufstiegs-Aspirant GAK 1902 und in seinem 60. Match in Liga 2 war der ehemalige Nachwuchsspieler der LASK an beiden Toren der Steyrer beteiligt (1 Tor, 1 Assist). Sein Vertrag bei Vorwärts läuft bis 30.06.2024.

Die Top 5 der Abstimmung

1 David Bumberger SK Vorwärts Steyr 52.44 % 2 Lenn Jastremski GAK 1902 30.95 % 3 Simon Pirkl Blau-Weiß Linz 5.16 % Christian Lichtenberger SV Lafnitz 2.58 % Fabio Strauss Blau-Weiß Linz 2.58 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL