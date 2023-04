Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 23 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Auch im August beim Kantersieg in Kapfenberg wurde Christoph Halper nach einer Spielstunde eingewechselt und lieferte im steirischen Duell den Assist zum 1:5-Enstand für die Lafnitzer durch Luka Duvnjak. Links KSV-Keeper Krenn am Boden.

Spieler der Runde ist...

Christoph Halper (SV Lafnitz)

Das gibt es selten, dass ein Einwechselspieler zum Spieler der Runde gewählt wird. Doch warum nicht...wenn ein Joker so sticht, wie Christoph Halper! Der 24-jährige, offensive Mittelfeldspieler kam im Heimspiel gegen den SK Rapid II in der 63. Minute für Daniel Gremsl und erzielte nur drei Minuten später das Führungstor für Lafnitz. Binnen 14 Minuten hatte der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler dann den Doppelpack zum 2:0-Sieg der Steirer geschnürt. Für Halper im 16. Einsatz in dieser 2. Liga-Saison überhaupt die ersten Treffer. Anfang Jänner 2022 wechselte der Cousin von Patrick Farkas von Liga-Konkurrent SKN St. Pölten zum SV Lafnitz, wo der Rechtsfuß noch bis diesen Sommer unter Vertrag steht.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Christoph Halper SV Lafnitz 34.14 % 2 David Heindl KSV 1919 17.59 % 3 Thomas Schiestl GAK 1902 15.86 % Christopher Giuliani KSV 1919 11.03 % Ronivaldo Blau-Weiß Linz 7.93 %

