Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 24 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Immer hautnah dran am Gegner: GAK 1902-Innenverteidiger Miloš Jovičić (l.), hier gegen Dominik Weichselbraun (SKU Amstetten).

Spieler der Runde ist...

Milos Jovicic (GAK 1902)

Im vergangenen Sommer kam der 28-jährige Serbe vom ADMIRAL Bundesligisten SV Guntamatic Ried zum GAK 1902 und erwies sich als erhoffte Stammkraft. 21 Mal war der 1,87 Metergroße Innenverteidiger in der Start-Elf und erzielte zuletzt einen von seinen bisher 2 Saisontreffern. Per Kopfball zum wichtigen Ausgleich gegen seinen Ex-Klub SV Lafnitz, der mit einem Blitztor vorlegte, ehe die Grazer zurück kamen und am Ende mit 3:2 siegten. Womit die Erfolgsserie auf 7 Spiele ohne Niederlage, darutner 6 Siege (1U) prolongiert wurde und die Rotjacken weiter im Aufstiegs-Rennen im Führungstrio mit SKN St. Pölten & FC Blau-Weiß Linz mitmischen, um vlt. "lachender Dritter" zu sein. Am kommenden Freitag geht es erstmal um BigPoints im Top-Spiel gegen den Zweiten aus Linz. Der GAK 1902 ist als einziges Team der Liga daheim unbesiegt, auch dank Miloš Jovičić, der noch Vertrag bis 30. Juni 2024 hat.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Milos Jovicic GAK 1902 37.1 % 2 Stefan Feiertag Amstetten 15.9 % 3 Christoph Pichorner KSV 1919 13.78 % Ronivaldo Blau-Weiß Linz 11.31 % Thomas Wilfried Mayer Amstetten 6.36 %

