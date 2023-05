Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 27 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Spieler der Runde ist...

Michael Liendl (GAK 1902)

Auf seiner Abschiedstor im Profifußball gibt Michael Liendl in diesem Frühjahr nochmal alles, hängt sich für die Rotjacken voll rein und bringt seine geballte Erfahrungen aus vielen Jahren, darunter auch als Legionär in Deutschland (1860 München, Fortuna Düsseldorf) und den Niederlanden (Twente Enschede), ein. Beim erkämpften 2:1-Auswärtssieg in Floridsdorf fädelte der Routinier beide Grazer Tore ein und ist mit 16 Assists bisher der Top-Vorlagengeber der 2. Liga in dieser Saison. In der AKA Vorarlberg fing alles an, ehe der Filigrantechniker mit seinem "begnadeten Linksfuß" über den FC Thüringen und FC Nenzing im Juli 2002 den Weg zum GAK 1902 und die dortige U19 fand. 300 BL-Spiele absolvierte Linksbeiner Liendl in Österreichs Fußball-Oberhaus, gab sein Debüt am 9. Juli 2008 für die KSV 1919 unter Trainer Werner Gregoritsch (0:1 vs. LASK). 3 Runden vor Saisonende mischt der GAK 1902 bei nur 2 Zählern Rückstand auf Liga-Leader FC Blau-Weiß Linz noch mit im Aufstiegsrennen. Ein gebührender Abschied ist Michael Liendl zu gönnen..

Die Top 5 der Abstimmung

1 Michael Liendl GAK 1902 18.63 % 2 Marco Stark Amstetten 16.27 % 3 Christopher Giuliani KSV 1919 15.2 % Tobias Koch Blau-Weiß Linz 11.78 % Milos Jovicic GAK 1902 11.56 %

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at