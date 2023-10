Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 10 zu wählen. Zur Auswahl standen jene 11 Akteure, die es aufgrund auffallender Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde? Siehe auch TORSCHÜTZENLISTE!

Trifft wie am Schnürchen und steht meist goldrichtig: Daniel Maderner, der stets in der Startelf war und bei seinen 7 Saisontreffern in der ADMIRAL 2. Liga Leader GAK 1902 bereits 15 Punkte bescherte. Darunter auch die "Gold-Tore" bei den 1:0-Heimsiegen gegen die SV Guntamatic Ried und jüngst Aufsteiger SW Bregenz.

Spieler der Runde ist...

Daniel Maderner (GAK 1902)

Spieler der Runde 7, 8 und nun 10. Daniel Maderner setzt die Benchmark und hat mit seinen mittlerweile sieben, meist siegbringenden Treffern einen großen Anteil, dass die Rotjacken souverän die 2. Liga rocken. Die Verpflichtung des 27-jährigen Torjägers im Sommer war ein GAK-Glücksgriff und das "Puzzleteil" was dem Vorjahres-Vizemeister bei der unverdrossenen "Mission Bundesliga-Aufstieg" noch gefehlt hat. Nach einem Drittel der Saison liegen die Messner-Mannen bereits mit 8 Punkten vor dem Zweiten SW Bregenz vorn, gewannen 9 Spiele (1N) und haben mit ihrem 1,90 Meter-Mittelstürmer einen wahren "Unterschiedsspieler", der bis Juni 2025 beim Liga-Leader unter Vertrag steht.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Daniel Maderner GAK 1902 57.65 % 2 Mirnes Becirovic FAC 12.3 % 3 Mark Grosse SV Ried 8.47 % Christoph Monschein First Vienna FC 1894 5.74 % Niels Hahn Amstetten 4.92 %

Fotocredit: RiPu-Sportfotos