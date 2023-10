Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 11 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Die Mitspieler von Aufsteiger DSV Leoben freuen sich mit Dani Alar, der zum Spieler der Runde 11 gewählt wurde.

Spieler der Runde ist...

Deni Alar (DSV Leoben)

Wie beim Spieler der Runde 11 in der Bundesliga machte auch in Liga 2 ein Stürmer die Runde, der obendrein den Doppelpack schnürte und seiner Mannschaft einen vielumjubelten 2:1-Auswärtssieg bescherte. Der zugleich einem Befreiungsschlag gleichkommt, denn seit Runde 3 hatte Aufsteiger DSV Leoben keinen Sieg mehr eingefahren, kassierte sogar hernach fünf Niederlagen in Folge, ehe zwei Remis folgten und nun der ersehnte Dreier beim vor der Saison als Aufstiegs-Kandidat gehandelten SKN St. Pölten. Und ausgerechnet durch Ex-St. Pölten-Stürmer Deni Alar. Der 33-Jährige im 6. Liga-Saisoneinsatz mit seinem dritten Treffer, alle auswärts vom ehemals 2-fachen ÖFB-Teamspieler.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Deni Alar DSV Leoben 26.77 % 2 Mark Grosse SV Ried 23.23 % 3 Elias Scherf Amstetten 14.57 % Nikki Havenaar SV Ried 7.87 % Yao Olivier Juslin N'zi KSV 1919 7.48 %

Fotocredit: RiPu-Sportfotos