Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 12 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Konsequenter, eiserner Innenverteidiger mit obendrein Torjäger-Qualität: Marco Gantschnig (r.), ein Faktor im Spiel des GAK 1902.

Spieler der Runde ist...

Marco Sebastian Gantschnig (GAK 1902)

Der 26-jährige Abwehrspieler war beim 2:1-Auswärtstriumph des GAK 1902 beim heimstarken SV Horn der Matchwinner und sicherte mit seinem Treffer in der Schlußphase den 10. Dreier der Grazer in diesem Herbst. Mit bereits drei Saisontreffern zählt der Dauerbrenner (in allen 14 Pflichtpartien in der Startelf!) des souveränen Liga-Leaders zu den torgefährlichsten Innenverteidigern der 2. Liga und hat eine Sieger-Mentalität. Im Sommer 2019 kam Marco Gantschnig vom Lokalrivalen SK Sturm Graz aus deren 2. Mannschaft zu den Rotjacken, wo der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreute Leistungsträger noch bis Sommer 2024 Vertrag hat. Mit derart konstanter Performance wie bisher ist eine erneute Verlängerung nur eine Frage der Zeit...

Die Top 5 der Abstimmung

1 Marco Sebastian Gantschnig GAK 1902 36.9 % 2 Thorsten Schriebl GAK 1902 21.03 % 3 Deni Alar DSV Leoben 15.87 % David Peham First Vienna FC 1894 12.92 % Nikki Havenaar SV Ried 5.9 %

