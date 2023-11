Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 14 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Ein Prosit auf den Gewinner zum Spieler der Runde 14: Richard Strebinger, ein Garant für den erfolgreichen Herbst der Kapfenberger. Die seit mittlerweile sieben 2. Liga-Partien unbesiegt sind (4S, 3U) und auch im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale dem favorisierten Bundesligisten LASK alles abverlangten, um sich erst im Elfmeterschießen mit 5:6 geschlagen zu geben.

Spieler der Runde ist...

Richard Strebinger (KSV 1919)

Was für ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen diesmal bei der Wahl zum Spieler der Runde 14, ehe auf der Zielgeraden KSV-Keeper Richard Strebinger vor Triple-Packer Deni Alar knapp "die Nase vorn" hatte. Wie in der Bundesliga gewann also auch in Liga 2 ein Torhüter. Nach einer "gebrauchten" Vorsaison und Odyssee in Polen beweist der 30-jährige Schlussmann bei den Kapfenbergern wieder seine alte Stärke aus SK Rapid-Zeiten, sicherte den 1:0-Sieg in der Red Bull Arena gegen den FC Liefering und blieb zum vierten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Rückhalt "Richi", der beim KSV bis Juni 2025 unter Vertrag steht, ist ein Garant für den Höhenflug der Falken, die mit 23 Punkten und sechs Saisonsiegen oben in der Tabelle im dichtgedrängten Feld mitmischen.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Richard Strebinger KSV 1919 23.87 % 2 Deni Alar DSV Leoben 22.05 % 3 Marcus Maier FAC 15.71 % Jannik Ikendo Wanner SW Bregenz 12.69 % Fabian Wohlmuth SV Ried 9.37 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL