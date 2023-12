Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist... Jakob Meierhofer (GAK 1902) Endergebnis: 1. Jakob Meierhofer (GAK 1902 / 8939 Stimmen)

2. Richard Strebinger (KSV 1919 / 5062 Stimmen)

3. Kilian Kretschmer (SV Stripfing / 4244 Stimmen)

4. Paolo Jager (GAK 1902 / 3801 Stimmen)

5. Mirnes Becirovic (FAC / 3533 Stimmen)

6. Haris Ismailcebioglu (SV Horn / 3325 Stimmen)

7. Tarik Brkic (Sturm Graz II / 3158 Stimmen)

8. Christoph Haas (Admira Wacker / 2665 Stimmen)

9. Marco Untergrabner (DSV Leoben / 1723 Stimmen)

10. Belmin Beganovic (SV Ried / 1049 Stimmen)