Die besten Spieler des Spieltages wurden von der Ligaportal-Redaktion recherchiert und in einem Team der Runde 22 zusammengestellt. Ab sofort sind die Fußballfans wieder an der Reihe. Sie können nun 24 Stunden lang ihren Spieler der Runde selbst wählen. Die Wahlurne ist ab sofort geöffnet, pro Stunde ist eine Stimme möglich. Wer ist ihr "bwin" Spieler der Runde 22?

Es ist zum (Heraus-) Schreien: Auch wenn es Noa Mathis persönlich diesmal (noch) nicht in das Team der Runde geschafft hat, ist der 20-jährige Mittelfeldspieler mit dem FC Dornbirn derzeit die "Mannschaft der Stunde", erlebt mit den Vorarlbergern eine wahre Auferstehung. Standen in 19 Runden drei Siege zu Buche, folgten in den vergangenen Wochen gleich drei en suite. Geht da beim Drittletzten aus dem Ländle doch noch was bei der "Mission Klassenerhalt"?

Abstimmung neu laden

Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen: Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Verweis aufrufen: Team der Runde

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL