Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 22 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Zündete am vergangenen Freitag und brauchte für seine vier Treffer (ein Abstauber, ein Kopfball und zwei Mal mit rechts) in Halbzeit eins nur knapp über eine halbe Stunde: Kelvin Boateng. Der damit bei seinem Saison-Torkonto das halbe Dutzend voll machte. Vom Spitzenduo der Torjägerliste ist der 24-jährige Goalgetter aus Ghana allerdings noch weit weg. Doch wer weiß... wenn der Vienna-Angreifer in der (Tor-)Tonart weiter macht...

Spieler der Runde ist...

Kelvin Owusu Boateng (First Vienna FC 1894)

Boah, Boateng! Bombastisch! Vier Tore in einem Match und dann noch in einer Halbzeit vor der Pause, nach gesamt zuvor zwei Treffern in 17 Spielen! Da hat sich einer so richtig "frei geschossen". Welch ein Statement, wobei der der 24-jährige Ghanaer an allen fünf Toren (ein Assist) beim spektakulären 5:0-Halbzeitstand beteiligt war. Vier Tore in einem Match schaffte in dieser Saison in beiden österreichischen Profiligen noch keiner, im Vorjahr gelang es in der Bundesliga LASK-Stürmer Marin Ljubičić beim 5:1 in Wolfsberg. Kelvin Boateng versüsste zugleich Interims-Trainer Mehmet Sütcü dessen Heim-Debüt. Der afrikanische Angreifer kam im vergangenen Sommer zur Vienna, hat dort noch Vertrag bis Juni 2025 und wird vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Kelvin Owusu Boateng First Vienna FC 1894 36.27 % 2 David Bumberger SV Ried 29.27 % 3 Benjamin Rosenberger GAK 1902 17.93 % Moritz Andreas Heinrich DSV Leoben 8.68 % Fabian Wohlmuth SV Ried 2.8 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL