Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 24 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Absoluter Leistungsträger und Faktor im Spiel von Liga-Leader GAK 1902: Thorsten Schriebl. Hier im Oktober 2022 im ÖFB-Cup beim Grazer Derby gegen Otar Kiteishvili und Sandro Ingolitsch. In der nächsten Saison will der 25-jährige Mittelfeldspieler in der Bundesliga auf den SK Sturm treffen.

Spieler der Runde ist...

Thorsten Schriebl (GAK 1902)

Nicht nur in der 2. Liga marschiert der GAK 1902 vorne weg, auch bei der Wahl zum Spieler der Runde 24 mit zwei Akteuren vom Spitzenreiter, die sich bis zum Zieleinlauf ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. So spannend war es selten. Am Ende hatte Mittelfeldspieler Thorsten Schriebl im "Foto-Finish" die Nase vorn vor Abwehrakteur Milos Jovicic. Der 25-jährige Schriebl brachte mit seinem Kopfballtor zum 2:1 (zugleich seinem ersten Treffer in dieser Saison in einem Heimspiel) die Rotjacken auf die Siegesstraße beim 3:1 gegen den SKN St. Pölten. Vielleicht eines der wichtigsten Tore in dieser Spielzeit für die Steirer. Der Rechtsfuß kam im Sommer 2022 vom SV Lafnitz zum GAK, hat dort noch Vertrag bis Juni 2026 und steht am Sonntag in Bregenz vor seinem 50. Einsatz für den Liga-Leader.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Thorsten Schriebl GAK 1902 35.22 % 2 Milos Jovicic GAK 1902 34.95 % 3 Cedomir Bumbic First Vienna FC 1894 9.14 % Philipp Pomer SV Ried 5.91 % Jonas Krumrey FC Liefering 4.03 %

Fotocredit: RiPu-Sportfotos