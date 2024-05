Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 30 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Nur schwer, wie hier von FAC-Routinier Mirnes Becirovic, zu stoppen: Daniel Maderner. Der 28-jährige Mittelstürmer erwies sich als Glücksgriff für den GAK 1902 und die erhoffte Verstärkung. Der "Spieler der Saison" brachte auch mit seinen Toren die Grazer Athletiker in die Bundesliga zurück - siehe auch Torschützenliste.

Spieler der Runde ist...

Daniel Maderner (GAK 1902)

Zum Torschützenkönig der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 hat es für den 28-jährigen Mittelstürmer zwar letzendlich nicht mehr ganz gereicht, doch mit seinen 15. Treffern hat Daniel Maderner großen Anteil am GAK-Aufstieg und wurde immerhin von einer Fachjury zum Spieler der Saison gewählt. Der Sommerneuzugang ist die erhoffte Verstärkung, machte wiederholt in Spielen den Unterschied aus und trieb die Rotjacken immer wieder an. Der 1,90 Meter-Mann hat bis Juni 2025 Vertrag bei den Grazer Athletikern. Für den Rechtsfuß ist es eine BL-Rückkehr, absolvierte der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler doch bereits 60 Einsätze für den SCR Altach (5 Tore) und SC Wr. Neustadt im Oberhaus.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Daniel Maderner GAK 1902 30.35 % 2 Zeteny Jano FC Liefering 18.34 % 3 Kevin Friesenbichler DSV Leoben 13.76 % Noah Bischof First Vienna FC 1894 9.83 % Thorsten Schriebl GAK 1902 8.73 %

