Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 1 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Der deutsche Stürmer Jannik Wanner (re.) im Frühjahr noch für SW Bregenz gegen Amstetten, inzwischen auf Torejagd gehend für den SKU. Links der Japaner Atsushi Zaizen, der im Sommer von den Niederösterreichern zu Bundesliga-Aufsteiger GAK 1902 wechselte.

Spieler der Runde ist...

Jannik Ikendo Wanner (Amstetten)

Geboren in Haiti, aufgewachsen in Deutschland und mit der deutschen Staatsbürgerschaft ausgestattet, Fußball-Profi in Österreich...Jannik Ikendo Wanner (so sein vollständiger Name) hat eine illustre Vita. Die neue 1,73 Meter große SKU-Stürmer-Hoffnung startete vielversprechend in die neue Saison. Und als "Torschütze vom Dienst". Erst beim 4:1-Erfolg im ÖFB-Cup, wo der 24-Jährige ein Tor und einen Assist beisteuerte, und nun zum Liga-Auftakt der 2:1-Siegtreffer in Voitsberg, wodurch die Mostviertler das Match beim Aufsteiger drehten. Der Linksfuß kam ablösefrei im Sommer von Liga-Konkurrent SW Bregenz, wo der Angreifer in der Vorsaison "Dauerbrenner" war (31 Einsätze, 5 Tore, 4 Assists), und unterschrieb für ein Jahr in Amstetten.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Jannik Ikendo Wanner Amstetten 38.46 % 2 Dominic Vincze SK Rapid II 17.65 % 3 Levan Eloshvili KSV 1919 10.41 % Saliou Sane SV Ried 9.95 % Andreas Leitner SV Ried 8.14 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL