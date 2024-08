Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 2 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist Spieler der Runde?

Trommelwirbel für Nikolaus Wurmbrand. Am "Nikolo-Abend" des 10. August legte das im Vorjahr vom Verletzungspech verfolgte Stürmer-Talent per lupenreinem Hattrick zum 3:0 vor und lässt ADMIRAL 2. Liga-Rückkehrer SK Rapid II bei zwei Siegen aus zwei Spielen einen Start nach Maß feiern. In saisonübergreifend sechs Spielen weist der 18-Jährige (geb.: 05.01.2006) zudem mit vier Treffern eine Top-Quote auf. Und führt aktuell die Torschützenliste in Liga 2 an, gefolgt von zwei Mitspielern aus der "Hütteldorfer Torfabrik".

Spieler der Runde ist...

Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid II)

"Nikolo-Abend" am Samstag, den 10. August 2024 in Wien. Zur besten Primetime war es das Spiel des 18-Jährigen, der mit seinem lupenreinen Hattrick zum 3:0 den SK Rapid II gegen den SK Sturm Graz II bereits nach 30 Minuten auf die Sieger-Straße beim 4:2-Triumph in Wien-Hütteldorf brachte. Das Stürmer-Talent kam im zarten Alter von zehn Jahren im März 2016, im Jahr der Eröffnung des neuen Allianz Stadions, vom Nußdorfer AC in die Jugend des SK Rapid und über die AKA im vergangenen Sommer in die 2. Mannschaft. In der vergangenen Aufstiegs-Saison wurde Nikolaus Wurmbrand wiederholt von Verletzungen zurückgeworfen, fiel wegen einem Kreuzbandriss den kompletten Herbst aus und erlitt im Frühjahr eine Muskelverletzung. Somit kam der ÖFB-U18-Teamspieler nur zu vier Einsätzen (ein Tor). Jetzt scheint der 1,73 Meter-Mann durchzustarten... wie auch die jungen Rapidler, die mit zwei Siegen und stolzen 7:4 Toren furios loslegten. Auch dank "Wirbelwind Wurmbrand". Ein mögliches Versprechen für die Zukunft bei den Grün-Weißen...

Die Top 5 der Abstimmung

1 Nikolaus Wurmbrand SK Rapid II 28.61 % 2 Moritz Würdinger Amstetten 27.48 % 3 Moritz Römling KSV 1919 13.6 % Saliou Sane SV Ried 7.93 % Fabian Wohlmuth SV Ried 5.95 %

Schlusspfiff im Allianz Stadion. Unsere Jungs gewinnen gegen Sturm II mit 4:2 und holen sich auch in Runde zwei die vollen drei Punkte.



📷 GEPA

FT' | Rapid II 4:2 Sturm II |#skrapidII #SCR2024 #AdmiralLigaZwa pic.twitter.com/r31XPa1LvN — SK Rapid (@skrapid) August 10, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL