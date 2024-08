Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 3 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist Spieler der Runde?

Dynamisch, talentiert und tatendurstig: Jonas Mayer. Der 20-jährige Mittelfeld-Antreiber ist ein weiteres Indiz für die bewährte Talenteförderung bei der SV Ried, schaffte über die AKA und zweite Mannschaft den Sprung in den Profikader und ist längst Stammspieler beim aktuellen 2. Liga-Leader.

Spieler der Runde ist...

Jonas Mayer (SV Ried)

Der 20-jährige Mittelfeldakteur entwickelt sich immer mehr zum Faktor im Spiel der Rieder, hat seinen gebührenden Anteil am erfolgreichen Saisonstart mit 11:0-ÖFB-Cup-Triumph und drei 2. Liga-"Zu Null"-Siegen. Aus der Jugend des FC Pinzgau Saalfelden wechselte Jonas Mayer (geb.: 29.06.2004) im Sommer 2018 um seinen 14. Geburtstag herum in die AKA U15 der SV Ried. Über die 2. Mannschaft schafft der ÖFB-Team-Nachwuchsspieler vor einem Jahr den Sprung zu den Profis, absolvierte seither 31 Pflichtpartien, in denen der Rechtsfuß fünf Torvorlagen beisteuerte. Sein erster Treffer steht noch aus, doch ist sicher nur eine Frage der Zeit...! Apropos Zeit: Heuer im Jänner wurde Mayers Vertrag bis Juni 2026 verlängert.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Jonas Mayer SV Ried 34.92 % 2 Jannik Ikendo Wanner Amstetten 33.19 % 3 Alexander Hofleitner KSV 1919 8.68 % Kristjan Bendra FC Liefering 8.46 % Josef Weberbauer Admira Wacker 5.21 %

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger