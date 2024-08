Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 4 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist Spieler der Runde?

Präsentiert sich in der noch jungen Saison bereits in prächtiger Form: Jannik Wanner (Mitte). Mit Meisterschaft & ÖFB-Cup gelang dem 24-jährigen Außenstürmer und Sommer-Neuzugang von SW Bregenz für den SKU Amstetten in fünf Pflichtpartien mit drei Treffern und vier Assists bisher eine beachtliche Quote.

Spieler der Runde ist...

Jannik Ikendo Wanner (Amstetten)

Es sind erst vier Runden in der ADMIRAL 2. Liga gespielt und zum zweiten Mal bereits wurde Jannik Wanner zum Spieler der Runde gewählt. Der in Haiti am 20.12.1999 geborene Deutsche ist maßgeblich am Amstettener Aufschwung in diesen Wochen beteiligt und wirkte beim 3:1-Heimsieg gegen den SK Sturm II an allen drei SKU-Toren mit, erzielte einen Treffer selbst und bereitete zwei vor. Der 24-jährige Flügelstürmer ist der Cousin vom FC Bayern-Jungtalent und zurzeit an den 1. FC Heidenheim ausgeliehenen 18-jährigen Paul Wanner (geb. in Dornbirn). Beide haben in ihrem deutschen Heimatverein SV Amtzell das Kicken gelernt und schon im Schulhof die Mitschüler mit ihrem Fußballtalent begeistert. Jannik Wanner, der in Amstetten bis nächsten Sommer unter Vertrag steht, ist ein Adoptivsohn einer Erzieherin sowie eines deutschen Rechtsanwalts und hat noch zwei Brüder.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Jannik Ikendo Wanner Amstetten 52.21 % 2 Dominic Vincze SK Rapid II 12.39 % 3 Kwassi Wilfried Eza SV Ried 10.91 % Richard Strebinger KSV 1919 9.73 % Albin Gashi Admira Wacker 3.83 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL