Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 5 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist Spieler der Runde?

Probiert aus und in allen Lagen zum Torerfolg zu kommen: Mittelstürmer Mark Grosse. Der die SV Guntamatic Ried allzugern in die ADMIRAL Bundesliga zurückschießen will. Bisher ist das Senft-Team in der neuen ADMIRAL 2. Liga-Saison auf einem guten Weg, wirkt abgeklärt und ambitioniert.

Spieler der Runde ist...

Mark Grosse (SV Ried)

So wie bei der Wahl zum Spieler der Runde 5 die beiden Kapfenberger Innenverteidiger, ließ Mark Grosse auf dem Spielfeld auch schon manchen Abwehrakteur hinter sich. Apropos KSV 1919! Von den Falken kam der Offensivakteur im vergangenen Sommer zur SV Ried und ist dort längst ein Faktor. Der 25-jährige Feldbacher erzielte in bisher 39 Pflichtpartien für die Innviertler stolze 19 Treffer und steuerte acht Assists bei. Dass die "Wikinger" in der aktuellen Saison so erfolgreich auf Beutefang sind und als Liga-Leader eine blütenweiße Weste haben, ist auch der Verdienst vom ehemaligen ÖFB-U19-Teamstürmer, der beim 3:0-Sieg in Lafnitz seinen dritten Doppelpack, den ersten in 2024, schnürte. Der beidfüßige Angreifer hat noch Vertrag bei den Riedern bis Juni 2026 und stammt aus dem Nachwuchs des GAK 1902 & SK Sturm Graz.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Mark Grosse SV Ried 26.64 % 2 Yao Olivier Juslin N'zi KSV 1919 18.75 % 3 Julian Turi KSV 1919 14.47 % Noah Steiner First Vienna FC 1894 12.17 % Martin Rasner SV Ried 6.25 %

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger