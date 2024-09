Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 7 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist Spieler der Runde?

Ball am Fuß, Kopf oben und Blick voraus: SV Ried-Eigengewächs Jonas Mayer ist einer der Leistungsträger bei ADMIRAL 2. Liga-Leader SV Guntamatic Ried und hat nun endlich auch sein erstes Tor in Liga 2 erzielt. Ein entscheidendes obendrein, den 3:2-Siegtreffer in Amstetten, wodurch die Rieder nach 0:2-Rückstand gegen starke Mostviertler die Partie noch drehten. Zeugt neben Qualität auch von Comebacker-Mentalität und viel Moral.

Spieler der Runde ist...

Jonas Mayer (SV Ried)

Mit Jonas Mayer hat mal wieder ein Eigengewächs aus der Rieder Talenteschmiede, respektive Akademie, den Sprung über die 2. Mannschaft zu den Profis geschafft. Seit Sommer 2023 ist der 20-Jährige im Team von Cheftrainer Maximilian Senft dabei und mittlerweile Stammkraft, absolvierte seither 35 Pflichtspiele für die Innviertler und erzielte in Amstetten auch endlich sein erstes Zweitliga-Tor. Zum vielumjubelten 3:2-Siegtreffer im Finish, nachdem der zentrale Mittelfeldspieler bereits das erste Rieder Tor vorbereitet hatte. Sein schon siebenter Assist! Jonas Mayer, der noch Vertrag bei der SVR bis Juni 2026 hat, steht für den Rieder Weg. Und mit für den bisherigen Beutezug der "Wikinger" mit 6 Siegen, 1 Remis, 14:2 Toren = Spitzenreiter!

Die Top 5 der Abstimmung

1 Jonas Mayer SV Ried 49.38 % 2 David Berger SV Ried 31.91 % 3 Haris Ismailcebioglu SV Horn 5.09 % Bernhard Unger First Vienna FC 1894 4.95 % Kelvin Owusu Boateng First Vienna FC 1894 2.89 %

Fotocredit: Schröckelsberger