Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 8 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist Spieler der Runde?

Daumen hoch für Kapitän Tobias Hedl, der den SK Rapid II nach zwei Niederlagen in Folge mit seinem Doppelpack und Assist beim 3:2-Coup bei 2. Liga-Leader SV Guntamatic Ried wieder in die Erfolgsspur führte. Und selbst nun mit fünf Treffern die aktuelle Torschützenliste anführt.

Spieler der Runde ist...

Tobias Hedl (SK Rapid II)

Wenn Tobias Hedl so weiter macht, wird der 21-Jährige nach Nikolaus Wurmbrand der nächste sein, der "befördert" wird in den Bundesliga-Kader von Robert Klauß. Berufen dafür ist er nach den bisher herausragenden Leistungen in Liga 2 allemal. Sein Bruder, der zwei Jahre jüngere ÖFB-Teamtorhüter Niklas Hedl, hat sich "oben" längst etabliert. Die Hedl-Brüder (Vater ist ÖFB-U21-Tormanntrainer Raimund) werden vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut. In Oberösterreich, genauer im Innviertel, machte der neue Führende der Torschützenliste am Freitag beim 3:2-Coup gegen den bis dato unbesiegten 2. Liga-Leader SV Ried den Unterschied aus. Erzielte Tobias Hedl seinen ersten Saison-Doppelpack und lieferte den Assist zum ersten Treffer der jungen Rapidler, die als Aufsteiger bisher die Liga rocken und heute Abend im Nachtrag gegen Amstetten (mit Thomas Mayer, der Zweiter bei SdR-Wahl wurde), weiter unter den Top-5 bleiben können. Auch dank ihres Kapitäns, der noch bis Sommer 2026 bei den Hütteldorfern vertraglich gebunden ist.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Tobias Hedl SK Rapid II 25.69 % 2 Thomas Mayer Amstetten 24.31 % 3 Cedomir Bumbic First Vienna FC 1894 13.76 % Fabian Wohlmuth SV Ried 11.93 % Florian Kaltenböck Admira Wacker 5.96 %

Fotocredit: SK Rapid