Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 9 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist Spieler der Runde?

Spielt bisher eine herausragende Saison und schon sechs Mal zu Null: Keeper Dominik Schierl. Für den 30-jährigen Pongauer geht es nach der Länderspielpause am Freitag, den 18. Oktober, mit dem Heimspiel gegen Aufstiegs-Kandidat SV Guntamatic Ried weiter.

Spieler der Runde ist...

Domenik Schierl (Austria Lustenau)

Der 30-jährige Schlussmann war schon in der Vorsaison in der ADMIRAL Bundesliga der beste Austria-Akteur, auch wenn Domenik Schierl den Abstieg nicht verhindern konnte. In Liga 2 ist 1,85 Meter-Mann die Konstante und entscheidend daran beteiligt, dass die Lustenauer noch unbesiegt sind, mit vier Gegentreffern die wenigsten überhaupt nach neun Runden im österreichischen Profifußball kassierten und schon sechs Mal zu Null spielten. Darunter von den Remisspezialisten aus Vorarlberg jüngst drei Mal in Folge. Wie nach zwei Nullnummern nun auch beim 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Liefering. Ausgebildet wurde der Linksfuß und Torhüter beim TSV St. Johann im Pongau, dem FC Red Bull Salzburg inkl. AKA. Im Sommer 2019 kam der inzwischen Langzeit-Lustenauer von Wiener Neustadt zur Austria und hat dort noch Vertrag bis Juni 2025.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Domenik Schierl Austria Lustenau 32.14 % 2 Jannik Ikendo Wanner Amstetten 31.71 % 3 Dominic Vincze SK Rapid II 10.99 % Felix Köchl Amstetten 7.19 % Dominik Kirnbauer ASK Voitsberg 5.29 %

