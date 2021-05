Am vergangenen Sonntag ist die Saison 2020/21 in der 2. Liga zu Ende gegangen. Blau-Weiß Linz hat sich in einem absoluten Krimi gegen den FC Liefering durchgesetzt und den begehrten Meistertitel errungen. Ligaportal.at präsentiert nun jene elf Kicker, die es aufgrund hervorragender Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit ins Team der Saison 2020/21 geschafft haben.

T. Gemicibasi BW Linz N. Wimmer BW Linz B. Sesko FC Liefering P. Greil A. Klagenfurt A. Prass FC Liefering J. Tomka Lafnitz A. Zingl Lafnitz R. Sales W. Innsbruck M. Kröpfl Lafnitz F. Schubert BW Linz T. Mahrer A. Klagenfurt

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media