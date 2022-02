Die Fans kamen in der vergangenen 17. Runde der Admiral 2. Liga voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer. Zählen geschossene Tore mehr als Assists? Kann ein Torwart trotz einer Niederlage in die Auswahl kommen? Fragen über Fragen, doch sehen Sie selbst.

Mit seinem Elfmeter-Treffer zum 2:0 (69.) sicherte George Davies dem SKN St. Pölten die drei Heimpunkte gegen den ersatzgeschwächten Titelmitstreiter Liefering.

T. Günes Vorwärts Steyr 1 B. Kanuric SK Rapid II 1 M. Grgic KSV 1919 2 M. Becirovic FAC 1 D. Peham GAK 1 A. Hajdari SK Rapid II 1 M. Huber GAK 1 G. Davies SKN St.Pölten 1 P. Schellnegger Amstetten 3 M. Saracevic A. Lustenau 2 P. Krenn KSV 1919 1

Bild: Admiral/GEPA