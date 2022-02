Die Fans kamen in der vergangenen 18. Runde der Admiral 2. Liga voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer. Zählen geschossene Tore mehr als Assists? Kann ein Torwart trotz einer Niederlage in die Auswahl kommen? Fragen über Fragen, doch sehen Sie selbst.

Machdemonstration in der Red Bull Arena: Tabellenführer Lustenau brauste gleich mit einem 5:2-Sieg über den ersten Verfolger Liefering drüber.

M. Sax Young Violets 1 A. Prada-Vega Vorwärts Steyr 1 K. Kovacevic SKN St.Pölten 1 H. Tabakovic A. Lustenau 3 O. Edomwonyi Young Violets 1 M. Schelle SV Horn 1 D. Schierl A. Lustenau 1 R. Kriwak SK Rapid II 1 F. Kopp W. Innsbruck 1 D. Mitrovic BW Linz 1 P. Mijic Dornbirn 1

Bild: Getty Images