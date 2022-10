Was war das wieder für ein tolles Fußball-Wochenende mit der vergangenen 13. Runde der Admiral 2. Liga: Tore satt - gesamt 29 in 8 Partien (3,5 im Schnitt), dazu überraschende Kantersiege, nur ein Remis, 4 Heim- und 3 Auswärts-Dreier, Karten, rassige Szenen (wie im Bild zwischen den Young Violets vs. SKU Amstetten). Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel mal wieder sehr schwer. Nachfolgende 11 Akteure haben es letztendlich geschafft...! Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

S. Baidoo FC Liefering 1 K. Konate FC Liefering 1 D. Bumberger Vorwärts Steyr 2 M. Stark Amstetten 1 D. Weixelbraun Amstetten 1 R. Nepomuceno Dornbirn 2 F. Windhager BW Linz 1 M. Seidl BW Linz 5 C. Bubalovic FAC 2 J. Meierhofer GAK 2 M. Liendl GAK 2

Fotocredit: Josef Parak